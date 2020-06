Eigentlich hatte Florian Silbereisen für dieses Jahr einen gut gefüllten Terminkalender. Doch die Corona-Krise machte ihm dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. So musste der Schlager-Star nicht nur all seine Auftritte auf Eis legen, auch die Dreharbeiten für "Das Traumschiff" wurden vorerst unterbrochen. Für Florian alles andere als leicht! Doch jetzt die Wende! Bereits am vergangenen Wochenende war Florian wieder auf der große Show-Bühne zu sehen! Nicht nur für seine Fans ein toller Moment! Auch Florian zeigte sich davon sichtlich begeistert!