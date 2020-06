Florian Silbereisen: Überglücklich! Jetzt sollen es alle wissen!

Reddit this

Wundervolle News von Florian Silbereisen! Der Schlager-Star wendet sich nun mit einer rührenden Beichte an seine Fans!

Wie schön! Nachdem die letzten Monate für alles andere als leicht waren, hat der Schlagers-Star sein Glück nun endlich zurück!

Kerstin Ott: Süße Sensation! Ihr Glück ist perfekt

Florian Silbereisen musste eine Reihe von Tiefschlägen verkraften

Eigentlich hatte Florian Silbereisen für dieses Jahr einen gut gefüllten Terminkalender. Doch die Corona-Krise machte ihm dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. So musste der Schlager-Star nicht nur all seine Auftritte auf Eis legen, auch die Dreharbeiten für "Das Traumschiff" wurden vorerst unterbrochen. Für Florian alles andere als leicht! Doch jetzt die Wende! Bereits am vergangenen Wochenende war Florian wieder auf der große Show-Bühne zu sehen! Nicht nur für seine Fans ein toller Moment! Auch Florian zeigte sich davon sichtlich begeistert!

Florian ist überglücklich

"Eins kann mir und uns keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben. Und ja, wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass es jetzt wieder richtig losgeht. Nachdem ja ganz viele Shows verschoben und abgesagt werden mussten, geht es jetzt endlich wieder mit einer großen Liveshow los. Was will man mehr?", berichtet Florian nun gegenüber " "-"Brisant". Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Florian läuft wieder zu alter Höchstform auf! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sein Glück noch lange anhält!

Huch, so kennen wir Florian ja gar nicht: