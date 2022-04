Florian Silbereisen: Überraschend lüftet er ein gut gehütete Geheimnis!

Kaum zu glauben, aber wahr! Der sonst so auf seine Privatsphäre bedachter Florian Silbereisen plaudert über sein Leben abseits der Bühne. Normalerweise hält er sich dahingehend sehr bedeckt, doch nun verrät der King of Schlager gegenüber "Neue Post" niedliche Details, denn in seiner Heimat, fern ab der großen Bühnen, ist alles noch beim Alten. Er ist "einfach der Florian oder der Flo oder der 'Quetschie' - weil ich Harmonika spiele", gesteht der Schlagersänger. Wie sympathisch!

Doch damit nicht genug, denn im elterlichen Haushalt spielt es keine Rolle, dass Florian ein echter Schlagerstar ist. Er muss genauso anpacken wie alle anderen auch! "Wenn ich nach Hause komme, dann muss ich als Erstes mal den Abwasch mitmachen wie alle anderen auch", verrät er gegenüber "Neue Post". Wer hätte das gedacht! Der 40-Jährige führt noch ein ganz normales Leben - ohne Glanz und Glamour. Doch dass er trotz des wahnsinnigen Ruhms so am Boden geblieben ist, hat er natürlich seiner Familie und seiner Kindheit zu verdanken. "Ich hatte eine wunderbare Kindheit und diese glücklichen Momente, die habe ich mir bis heute aufbewahrt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr behütet und in einer großen Familie mit vielen Geschwistern aufgewachsen bin", schwärmt der TV-Star. "Wenn ich nach Hause komme, dann muss ich als Erstes mal den Abwasch mitmachen wie alle anderen auch", verrät er gegenüber "Neue Post". Wer hätte das gedacht!

Der 40-Jährige führt noch ein ganz normales Leben - ohne Glanz und Glamour. Doch dass er trotz des wahnsinnigen Ruhms so am Boden geblieben ist, hat er natürlich seiner Familie und seiner Kindheit zu verdanken. "Ich hatte eine wunderbare Kindheit und diese glücklichen Momente, die habe ich mir bis heute aufbewahrt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr behütet und in einer großen Familie mit vielen Geschwistern aufgewachsen bin", schwärmt der TV-Star. Und genau das wünscht sich Florian Silbereisen selbst: eine große Familie. Vielleicht ist es ja schon bald so weit...