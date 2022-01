Florian Silbereisen & Anna-Carina Woitschack: Gefühls-Beben! Jetzt ist es raus!

Via "Instagram" wollte nun ein Follower von Anna-Carina wissen, was sie über Florian Silbereisen als Juror bei "DSDS" hält. Ihre Antwort darauf fällt eindeutig aus. So gibt sie zu verstehen: "Florian macht einen tollen Job als Juror". Wow! Ehrliche Worte, die keine Zweifel zulassen: Anna-Carina ist von Floris Arbeit hell auf begeistert! Aber auch die Fans von Florian scheinen von ihrem Idol als Juror viel zu halten! So wurde der Sänger erst neulich für einen seiner jüngsten Posts von der Castingshow mit allerhand Komplimenten überschüttet. Ob Florian wohl irgendwann auch Anna-Carina hinters Jurorenpult holen wird? Wir können gespannt sein...