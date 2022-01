Florian Silbereisen & Anna-Carina Woitschack: Süße Verkündung!

Auf Instagram-veröffentlicht Anna-Carina jetzt ein Bild mit Flori und einen Schnappschuss von ihrer "DSDS"-Teilnahme. "Vor 11 Jahren begann meine musikalische Reise bei 'DSDS' in der achten Staffel 2011", erinnert sich die Ehefrau von Stefan Mross. "Die Zeit verging gefühlt wahnsinnig schnell und doch ist es einfach unglaublich, wie viel in den Jahren passiert ist. Für mich bleibt die 'DSDS'-Zeit unvergesslich." Und dann richtet sie auch noch ein paar süße Worte an den neuen Chefjuroren. "Ich wünsche Florian Silbereisen einen erfolgreichen Start in die 19. Staffel!"