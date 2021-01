Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Beziehungs-News! Jetzt ist es raus!

Es gab Zeiten, da dachte man: Egal, was Florian Silbereisen (39) anfasst, es wird zu Gold! Traumhafte TV-Quoten, Riesenerfolge als Musiker – alles schien perfekt. Doch in letzter Zeit läuft es nicht mehr rund. Rund zwei Jahre nach dem Liebes-Aus mit Helene Fischer (36) sehnt er sich wohl immer häufiger nach einer zärtlichen Schulter, die ihn auffangen könnte. Doch weit und breit ist keine Herzensdame in Sicht, um ihn zu trösten.