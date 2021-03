Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Damit hat niemand gerechnet

"Man denkt man sitzt im Hamsterrad. Silbereisen and Friends in Dauerschleife. Gerade ist die eine Sendung vorbei schon stehen Roselly, Egli, Zarrella und Co wieder auf der Matte", "Ernsthaft? Beim Schlager Champions waren die doch auch alle da. Gibt es keine anderen Stars mehr? Wahrscheinlich auch genau die selben Lieder. Eigentlich Schade" sowie "Wieder dieselben Stars da, wie langweilig" sind nur einige der Kommentare, sie sich unter einem der jüngsten "Facebook"-Posts von Florian finden lassen. Autsch! Wie bitter! Scheinbar können Florian und Beatrice nicht wieder an ihre alten "Schlagerchampions"-Erfolge anknüpfen...