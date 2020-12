Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Das Versteckspiel hat ein Ende! Jetzt geht alles ganz schnell!

Hat die schöne Schweizerin dem Moderator da einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben? Erleben wir bald sogar wirklich einen Heiratsantrag im TV? Andere haben es längst vorgemacht: 2019, in der gleichen Sendung, ging bekanntlich Florians Freund Stefan Mross vor seiner Anna-Carina auf die Knie…

Zwischen Flori und Beatrice besteht schon lange eine ganz besondere Verbindung. Der Moderator lädt die attraktive Blondine seit Jahren in seine Sendungen ein, im Herbst moderierten sie sogar erstmals zusammen "Das große Schlagerjubiläum". Und flirteten dabei, was das Zeug hielt! "Also wer nach der Show noch sagt, zwischen Florian und Beatrice läuft nichts, sollte mal zum Optiker", so ein Zuschauer danach.