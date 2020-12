Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Erstes Statement zu ihrer Liebe!

Auch wenn Beatrice und Florian nur wenig über ihr Privatleben preisgeben, plaudert Beatrice nun ganz unverblümt darüber, wie ihr Verhältnis zu Florian Silbereisen wirklich ist. Laut "OK!" soll Beatrice erklärt haben: "Das sind keine schlimmen Gerüchte, finde ich. Man merkt einfach, dass sich die Leute wünschen, dass sich die Leute vermehren und lieben. Und das ist ja was Tolles. Von daher finde ich das immer schöne Nachrichten, wenn es neue Liebesgeschichten gibt." Wow! Was für unerwartete Neuigkeiten! Beatrice scheinen die Liebes-Spekulationen über sich und Florian also nichts auszumachen. Wie es zwischen den beiden wohl weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...