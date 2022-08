Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Es ist offiziell! Sie wollen ihre Gefühle nicht länger verstecken

Jeder kann es sehen

Mit ihrem neuen Auftritt heizen Florian und Beatrice die Gerüchteküche nun wieder richtig an. Am 15. Juli haben die beiden bei "Schlager des Sommers" zusammen gesungen und eng miteinander getanzt. Schon vor der Ausstrahlung am 20. August sind die ersten Aufnahmen aufgetaucht und jeder kann es sehen: Die Chemie zwischen ihnen stimmt einfach!

Zusammen haben die beiden im Duett "Tausend mal berührt" gesungen. Dabei wirkten sie total vertraut miteinander. Kein Wunder also, dass die Fans wieder davon ausgehen, dass zwischen den Schlagerstars durchaus etwas laufen könnte. Und wer weiß: Vielleicht wird aus Freundschaft ja wirklich irgendwann Liebe...

Ist das Single-Leben von Florian Silbereisen endgültig vorbei? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: