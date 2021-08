Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Ganz unverblümt! Sie reden über das Baby

Flori und Beatrice im Baby-Talk

"Wie kam ich da jetzt eigentlich ins Spiel? Hast du wirklich neulich gesagt 'Letztens war ich schwanger von Florian Silbereisen'?", fragt der Sänger seine Kollegin grinsend bei der ARD-Show "Die große Schlagerstrandparty zum Geburtstag". Für die Aussage hat Beatrice zum Glück eine gute Erklärung: "Also wirklich, diese Presse macht schon ein bisschen, was sie will. Ich wurde gefragt 'was war die komischste Presse, die Sie je über sich gelesen haben?' Und dann hab ich gesagt: 'Letztens hab ich gelesen, dass ich schwanger sei von Florian Silbereisen' und zack wurde alles verdreht."

Und weiter: "Wir verstehen uns ja sehr gut. [...] Aber es gibt noch keine Babyparty." Flori lässt sich auf die Sache ein und witzelt: "Nein. Also, dann kann ich die 5000 Windeln wieder abbestellen."

