Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Liebeshammer! Jetzt ist es endlich raus

Am 15. Juli wurde Florians Sendung "Schlager des Sommers" aufgezeichnet. Zwar bekommen die TV-Zuschauer das Ergebnis erst am 10. August zu Gesicht, doch ein paar Details sind bereits durchgesickert. Florian und Beatrice haben gemeinsam den Schlager-Liebes-Song schlechthin "Tausend mal berührt" gesungen. Ob sie da aus eigener Erfahrung sprechen? Auf den Bilder und Videos, die bereits in den sozialen Netzwerken im Umlauf sind, gehen die beiden jedenfalls gewaltig auf Tuchfühlung. "Die Schlagzeilen dann wieder explodieren", sagte Florian bereits gegenüber "tz.de". Wenn er da mal nicht Recht behält...

Bereits vor Kurzem sprach Beatrice offen über ihre Gefühle. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: