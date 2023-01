Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Heiße Nacht in Leipzig! Neue Fotos verraten alles

Dieser neue Auftritt goss nun erneut Öl ins Feuer. Die beiden gehen so vertraut miteinander um, dass die Frage immer lauter wird: Sind sie längst heimlich ein Paar? Wie sie einander anschauen, wie innig sie ihren Kopf an seine Schulter schmiegt - das können kaum Schauspieler besser hinkriegen. Ist also doch etwas dran an den Liebes-Gerüchten. Nach der Show in Leipzig wird das immer wahrscheinlicher.

Es wäre das Perfect Match: Beide sind seit vielen Jahren Single, und sie verbindet die Liebe zur Natur und zur Musik. Vielleicht nehmen die beiden den Jahreswechsel ja zum Anlass, um ihre Beziehung endlich offiziell zu machen und sich der Schlagerwelt als neues Traumpaar zu offenbaren...