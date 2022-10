Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Ihre einstige Liebe endet in einem erbitterten Rosenkrieg

Standen sie all die Jahre als Freunde gemeinsam auf der Bühne, ist es jetzt offiziell: Die beiden treten sich erstmals als bittere Rivalen gegenüber! Grund: Florians beliebtes "Adventsfest der 100.000 Lichter" wird voraussichtlich wie immer am Vorabend des 1. Advents, also am 26. November, im Ersten ausgestrahlt – parallel zur zweiten Ausgabe der "Beatrice Egli Show" auf MDR, SWR und dem Schweizer Fernsehen (alles um 20.15 Uhr).

Was für ein Schock! Es muss eine wahre Achterbahn der Gefühle für die beiden Stars sein. Sie drücken sich immer gegenseitig die Daumen – doch das dürfte beiden an diesem Abend schwerfallen. Bitter für Florian: Große Stars wie Andrea Berg (56), Maite Kelly (42), Ireen Sheer (73) werden bei Beatrice im TV zu Gast sein. Wird der Kampf um die Einschaltquoten der Freundschaft einen Strich durch die Rechnung machen? Zerbricht sie vielleicht daran?

Fans hoffen jetzt, dass die Programme noch geändert werden und nicht beide Shows am gleichen Abend über die Bildschirme flimmern.