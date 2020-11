Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Ja, es ist wahr! Jetzt platzt er mit seinen Gefühlen heraus!

Als die 32-Jährige ihren Hit „Bunt“ singt, steht Florian Silbereisen stolz am Bühnenrand – er klatscht, singt und bejubelt sie euphorisch. Oh ja, er ist offenbar ein großer Fan von Beatrice! „Du siehst fantastisch aus, wow!“, lobt er mit strahlenden Augen. „Ich dachte, ich bin ein Geschenk für dich – mit Schleife!“, flirtet die Sängerin zurück. „Ich darf sie ja im Moment nicht öffnen“, bedauert Florian die Situation vor laufenden Kameras. „Sonst wäre ich schon ausgepackt, was?“, so Beatrice doppeldeutig. „Vielleicht an Weihnachten dann…“. Oh, là ,là!