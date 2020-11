Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jaa, endlich ist es öffentlich!

Wie beim Durchscrollen von Florians Instagram-Bildern ersichtlich wird, gefällt Beatrice, was Florian postet. So ist unter fast jedem Foto des Moderators ein "Like" der Blondine zu sehen. Wie zuckersüß! Die beiden wollen scheinbar ihren Fans zeigen, dass sie sich auch fern ab der großen Shows einfach super symphytisch finden. Das zwischen den beiden jedoch mehr als nur Freundschaft herrscht, ist eher unwahrscheinlich. So betonten beide in der letzten Zeit immer wieder, dass sie den anderen als guten Freund schätzen würden. Eben eine Schlagerfreundschaft, wie sie im Bilderbuch steht...