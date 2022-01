Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jaa, ihre Gefühle sind echt!

2022 wird Floris Jahr

Gerade jetzt, zwischen den Jahren, ist die Zeit, in der man innehält und vieles hinterfragt. Florian Silbereisen hat die Feiertage bei der Familie verbracht, umgeben von seinen Nichten und Neffen. Das Leuchten der Kinderaugen beim Auspacken der Geschenke, kann einen Junggesellen schon wehmütig werden lassen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass seine große Liebe Helene bald Mutter wird – und das von einem anderen Mann. Aber Flori wäre nicht Flori, wenn er einfach den Kopf in den Sand stecken würde. In seinem Leben hat er schon viele Herausforderungen gemeistert. Wurde er am Anfang seiner Karriere noch belächelt, ist er heute einer unserer größten Entertainer.

Und ganz nebenbei einer der begehrtesten Junggesellen des Landes. An Interessentinnen mangelt es jedenfalls nicht. Heißeste Anwärterin: Beatrice Egli. Die Schlagersängerin ist Single, attraktiv und sehnt sich nach einer Familie – genau wie Flori. "Ich finde es ist etwas Wunderschönes, Kinder zu haben", verriet die Schweizerin jüngst. In Silbereisens Shows ist sie Dauergast. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann knistert die Luft. "Wir lachen sehr gerne zusammen", schwärmt sie vom smarten Moderator. Da geht doch was? Nach drei Jahren Single-Leben wäre Flori wieder reif für eine neue Liebe – und mehr?

