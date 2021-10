Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jaa, jetzt ist alles perfekt!

Via "Instagram" ist Florian gerade damit beschäftigt, für den "Schlagerbooom" fleißig die Werbetrommel zu rühren! So teilt er seit Tagen immer wieder Fotos, mit denen er auf das große Event aufmerksam machen möchte. Zu einem seiner jüngsten Posts schreibt er: "Die Ruhe vor dem Sturm! Doch der Countdown zur Generalprobe hat schon längst begonnen! Am Freitag und am Samstag feiern wir endlich wieder mit Euch gemeinsam den Schlager so, wie er nur beim 'Schlagerbooom' gefeiert wird!!!" Doch nicht nur Florian kann den großen Moment scheinbar kaum abwarten! Auch seine Fans sind unter dem Beitrag schon jetzt damit beschäftig, wild zu spekulieren, wen Florian zu dem Schlager-Highlight alles eingeladen hat. Ein Follower will wissen: "Ist Beatrice Egli auch dabei?" Ein weiterer Social-User scheint die Antwort zu kennen und kommentiert: "Beatrice ist dabei". Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Endlich können Beatrice und Florian wieder gemeinsam auf der großen Bühne performen und dabei alle Herzen höher schlagen lassen!