Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jaa, jetzt kann es jeder sehen!

Am vergangen Wochenende, hatte die Fans von Florian Silbereisen nochmal die Möglichkeit, die Wiederholung von das "Schlagerjubiläum" im "MDR" zu gucken. Florian teilte dazu ein Foto via Instagram, auf dem er mit Beatrice zu sehen ist. Doch den Fans sticht dabei vor allem ein Detail ins Auge: Die Blicke zwischen Beatrice und Florian! So heißt es unter dem Foto: "Das war sehr schön, hab es aber letzten Freitag schon gesehen, heute schau ich Supertalent. Florian und Beatrice haben diese Sendung ganz super miteinander durchs Programm geführt und ganz schön miteinander geflirtet .Danke für den wunderbaren Abend." Oh, là, là! Was Florian und Beatrice wohl über diese Aussage denken? Bis jetzt gaben sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab...