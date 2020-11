Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jetzt geht es um ihren Beziehungsstatus!

In seinem jüngsten Instagram-Post wollte Florian eigentlich nur auf die zweite Ausstrahlung von "Das große Schlagerjubiläum" am vergangen Wochenende aufmerksam machen. Doch die Fans des Sängers scheinen sich dabei weniger für die Show zu interessieren, als für das Privatleben von Florian. So kommentieren sie: "Schöne Show und es wurde sehr geflirtet", "Schauen sie gerade. Was ist mit Beatrice und dir?" sowie "Seid ihr beide zusammen?" Ob Florian und Beatrice wohl demnächst Klarheit verschaffen? Wir können gespannt sein...