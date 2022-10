Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihre Gefühle raus

Wie nun nämlich via "Instagram" deutlich wird, fiebert Beatrice nach wie vor bei Florians Show-Meilensteinen eifrig mit! So teilte der Sänger am vergangenen Wochenende ein Bild in seinem "Feed", zu dem er kommentierte: "Ratet mal die wievielte Samstagabend-Show ich heute Abend präsentieren darf? Seit dem 7. Februar 2004 durfte ich schon 99 Feste-Shows präsentieren – und das nur, weil Ihr immer wieder eingeschaltet habt! Ich würde mich freuen, wenn Ihr auch heute bei der 100. einschalten würdet!" Für Florian definitiv ein wahrer Grund zum Feiern! Dies schien auch Beatrice so zu sehen und krönte Floris Jubelnews mit einem riesigen "Like". Von einer Freundschaftseiszeit kann also nicht die Rede sein! Die beiden verstehen sich nach wie vor so gut wie eh und je!