Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Schluss mit der Liebesshow! Sie hat ihm das Herz gebrochen

Denn von Kuschelkurs will die Sängerin plötzlich gar nichts mehr wissen. Stattdessen fährt sie die Krallen aus – und verscheucht Flori von seinem Entertainer-Thron! Am 15. April läuft Beatrice Eglis gleichnamige Show samstags zum ersten Mal in der ARD. Ein toller Karriere-Sprung für die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinnerin. Und Florian, der es sich auf diesem Sendeplatz einst so gemütlich machte? Fehlt bisher jede Spur! Zuletzt gab es kaum Termine mit seinen Sendungen im Ersten. Hat Beatrice den Gute-Laune-Garanten eiskalt abgesägt? War der öffentliche zur Schau gestellte Schmusekurs bloß Kalkül, um an die Spitze zu kommen?

Aufmerksame Beobachter haben eine ganz andere Theorie: Florian soll schon mit der Österreicherin Sara liiert sein – mit ihr am Mondsee sogar zusammenleben. Zu viel des Guten für Beatrice? Malte sich die Single-Lady doch möglicherweise eine Romanze mit dem sympathischen Moderator aus: "Den Flori hätte ich gerne mal geküsst", schwärmte sie einmal im Interview. Wenn sie schon nicht sein Herz haben kann, dann wenigstens seinen Sendeplatz...

