Florian Silbereisen & Beatrice Egli: Seine Freundin will ihre Gefühle nicht mehr verstecken

Immerhin hat Beatrice selbst schon oft gesagt, dass sie sich sehnlichst ein Baby wünscht – und sie macht auch kein Geheimnis daraus, wie sehr sie Florian mag. Doch während die Schlagersängerin in der Öffentlichkeit immer wieder seine Nähe sucht, gibt der Moderator sich eher zurückhaltend. Ein Verhalten, das Beatrice offenbar zunehmend verletzt – so sehr, dass sie nicht mehr in der Lage ist, den Schein des ewig fröhlichen, ewig unbekümmerten Musik-Stars zu wahren.

Im Internet auf Instagram offenbarte sie laut "Das Neue Blatt" kurz nach dem gemeinsamen Auftritt mit Flori gegenüber den Fans ihre wahren Gefühle: "Ich liebe es, euch täglich mit in meine Welt zu nehmen. Und euch auch manchmal raus aus dem Alltag, rein in eine heile Welt zu entführen. Aber manchmal fehlen mir einfach die Worte", so Beatrice.

Und weiter: "Es gibt Tage wie heute, da übermannen mich die Bilder aus der Welt, und ich weiß einfach nicht, wie man damit umgehen soll. Mir stockt der Atem, und ich habe Tränen in den Augen, während ich diese Zeilen schreibe. Aber auch daran möchte ich euch heute gern teilhaben lassen und hoffe, ihr versteht, dass auch ich manchmal am liebsten die Welt für einen kleinen Moment anhalten und besser machen würde.“