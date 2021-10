Florian Silbereisen & DJ Ötzi: Damit hat niemand gerechnet

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe als bekannt gegeben wurde, dass Florian Silbereisen den Chefjurorenplatz von Dieter Bohlen bei "DSDS" einnimmt! Doch wie DJ Ötzi nun berichtet, hätte auch er große Lust auf die Castingshow gehabt. So plaudert er nun gegenüber "Promiflash" aus: "So ein Angebot interessiert mich sehr, weil das auch Spaß macht – also nicht junge Menschen zu bewerten, aber zu motivieren und Talente zu fördern." Er ergänzt: "Da ist mir leider ein Freund zuvorgekommen – wenn nicht sogar einer meiner besten Freunde." Gemeint ist damit natürlich Flori. Mit Wehmut nimmt DJ Ötzi die verpasste Juroren-Chance jedoch nicht. Ganz im Gegenteil sogar. So fügt er über seine Arbeit abschließend hinzu: "Jetzt gerade habe ich so eine Freude und Liebe dem gegenüber, was ich mache und habe auch so viel bekommen von vielen, vielen Menschen, dass es jetzt noch nicht an der Zeit ist, an etwas anderes zu denken." Und wer weiß, vielleicht holt Florian ihn ja im nächsten Jahr zu sich ans Jurorenpult...