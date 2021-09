Florian Silbereisen und Helene Fischer: Eine zweite Chance für ihre Liebe bahnt sich an

Doch dann ist die Blondine nahezu 40 – ein Alter, in dem fast jede Frau die biologische Uhr laut ticken hört. 2017 träumte sie noch von einem Baby. "Eines Tages werde ich Mama sein", sagte sie damals laut "Freizeitwoche". Es scheint, als habe sie das Thema Nachwuchs erst mal auf Eis gelegt. Dafür spricht auch, dass man ihren Freund Thomas Seitel (35) schon lange nicht mehr an ihrer Seite gesehen hat. Erst kürzlich zog sie in ihr neues Haus in Bayern um, das gleich zwei Kinderzimmer haben soll. "Ob der Thomas mit ist, weiß ich nicht. Ihn habe ich beim Umzug nicht gesehen", sagt ihre ehemalige Nachbarin. Gut möglich, dass die Blondine sich jetzt an die schöne Zeit mit Ex Florian Silbereisen erinnert. Keiner kennt sie so gut wie er. Er war ein Partner auf Augenhöhe. Er hat Verständnis für ihren Job. In einem Interview verriet der Moderator, dass die Freundschaft auch nach der Trennung nie abgerissen ist. "Wir telefonieren fast täglich", erklärte der Entertainer. Offenbar ist es noch nicht vorbei mit den Gefühlen zueinander. Mit Flori scheint alles möglich – und vielleicht auch eine Familie?