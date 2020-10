Florian Silbereisen & Helene Fischer: Ist sie zurück in Floris Armen?

Erst im September wendete sich Florian Silbereisen an seine Fans und berichtete, wie sehr er sich auf seinen großen Abend am 24. Oktober freut. So erklärte er gegenüber "Meine Schlagerwelt": "Das Jahr 2020 ist ja das Jahr der großen Schlagerjubiläen und wir feiern diese ganz großen Schlagerjubiläen mit einer richtig großen Eurovisions-Show am 24. Oktober - natürlich gemeinsam mit ganz, ganz vielen Stars. Und ich kann euch sagen: Es wird ein Abend der Superlative." Doch welches Jubiläum will Florian eigentlich feiern?