Florian Silbereisen & Helene Fischer: Jaa, sie liebt ihn immer noch!

Es war ein Zusammentreffen, das die Fans entzückte: Mit leuchtenden Augen sah die Blondine ihren Flori an, strahlte übers ganze Gesicht. Über zwei Jahre ist es her, dass das einstige Traumpaar überraschend seine Trennung bekannt gab. Bis heute geht Florian Silbereisen als Single durchs Leben, während seine Helene ihr neues Glück mit Akrobat Thomas Seitel (35) gefunden hat. Doch viele sind sich einig: Wann immer sich die beiden begegnen, kann man spüren, dass sie Flori ganz tief in ihr Herz geschlossen hat! Und der Moderator? Auch der kann nicht ohne seine Ex-Freundin – zumindest an Weihnachten. "Am 25. läuft seit Jahren Helene", verriet er, als er gefragt wurde, was er an den Festtagen im Fernsehen guckt.

Sogar Freunde sind sich sicher, dass man eine Liebe, die sich so tief ins Herz gebrannt hat, wie die von Helene und Flori, nicht einfach wegwischen kann. "In der Branche vermuten einige, dass sie wieder ein Paar werden", meint Komponist G. G. Anderson (71), der beide schon seit Jahren kennt. "Vorstellen kann ich es mir und wünschen würde ich es mir sowieso. Sie haben perfekt zusammengepasst. Manchmal braucht man eine Auszeit, um wieder zueinanderzufinden."

Das neue Jahr könnte also ein paar Überraschungen mit sich bringen, vielleicht auch eine zweite Chance für ihre Liebe.