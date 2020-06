Florian Silbereisen und Helene Fischer: Liebes-Triumph! Das Happy End, auf das alle gewartet haben

Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Seit Monaten hat man (35) nicht mehr gesehen. Das letzte Lebenszeichen von ihr war eine -Nachricht im März, in der die Sängerin einen Auftritt in Österreich wegen der Corona-Pandemie absagte. Viele dachten, dass Helene sich zurückgezogen habe, um sich eine Auszeit zu gönnen und eine Familie mit ihrem Freund (35) zu gründen. Vergangenes Jahr machte sie dem Tänzer und Akrobaten in der Sendung von (78) sogar eine Liebeserklärung,sagte: „Mit ihm kann ich mir alles vorstellen“.

Dass Helene sich irgendwann Kinder wünscht, ist kein Geheimnis. Sie erklärte bereits 2017: „Eines Tages werde ich Mama sein.“ Doch jetzt, drei Jahre später, scheint sich ihr Traum noch nicht erfüllt zu haben. Gab es vielleicht Streit um die Kinder-Frage? Womöglich ist bereits alles aus mit Thomas und beide ziehen gar nicht mehr zusammen in das Haus am See in Bayern ein, das gerade in der Größe eines Familienheimes gebaut wird?

Geheime Botschaft an Helene Fischer?

Falls ja, könnte das die Stunde von Helenes Ex-Freund (38) sein. Der Moderator hat nie den Kontakt zu ihr abreißen lassen. Es heißt, die zwei sollen immer noch viel miteinander reden, sich sehr wichtig sein, telefonieren laut eigenen Aussagen fast täglich zusammen. Flori schwärmt bis heute von den gemeinsamen zehn Jahren – und von Helene. Erst vor Kurzem stellte er ein Foto ins Internet, auf dem zu sehen ist, wie sie ihn im vergangenen Jahr auf der „Schlagerboom“- Show überraschte. Florian betitelte das Bild mit den begeisterten, ja, fast verliebten Worten: „Es war sooo schön“.

Eine Liebes-Nachricht an Helene, mit der er ihr die Hand zum Neuanfang reichen will? Der Entertainer ist offiziell immer noch Single; seit der Trennung 2018 hat er keine Frau mehr öffentlich als seine Partnerin bezeichnet. Gerade feiern er und Helene zudem ein besonders schönes Jubiläum: Im Mai 2005 hatte sie ihren ersten großen Auftritt. Beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“ – an der Seite von Florian! Hand in Hand sangen sie zusammen, tanzten und schienen sich einfach perfekt zu ergänzen. Bereits damals sprühten die Funken zwischen den beiden, ein Paar wurden sie dann schließlich 2008.

„Versuch’s noch mal mit mir!“ Diesen Song hat Florian Silbereisen gerade mit Thomas Anders herausgebracht. Es geht um eine gescheiterte Beziehung, die repariert werden soll, denn: „Ich lieb dich, verdammt noch mal“. Ein sehnsüchtiger Aufruf an Helene für ein Liebes-Comeback? Die Fans sind sich sicher – und Flori kann schon mal triumphieren: Der neue Song ist ein echter Hit geworden! Ob er Helene auch gefällt…?