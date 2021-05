Florian Silbereisen & Helene Fischer: Liebesbeichte! Er kann einfach nicht ohne sie

"Ich würde nie auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im Geringsten zu entfernen", erzählte er jetzt in einem Interview laut "Woche heute". "Wir beide hatten zehn Wahnsinnsjahre, und das ist immer Teil meines Lebens." Was für eine süße Liebeserklärung! Es sind klare Worte, die keinen Zweifel aufkommen lassen: Florian ist und bleibt Helenes größter Fan! Gerade schwärmte er im TV von ihren einst leidenschaftlichen Küssen. Was Helenes derzeitiger Partner und Akrobat Thomas Seitel (35) dazu sagt, dass der wohl berühmteste Fernseh-Moderator Deutschlands seine Ex immer wieder öffentlich anhimmelt?