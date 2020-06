Florian Silbereisen & Helene Fischer: Wundervolle News von dem einstigen Traumpaar!

Für den 25. Juli ist in der ARD Florian Silbereisens Show "Schlager, Stars & Sterne – Die Sommerparty" geplant. Auf die Anfrage von "Bunte.de" wollte das Portal wissen, ob auch Helene bei dem Spektakel mit von der Partie ist. Die Antwort des Senders: "Coronabedingt schreiten die Planungen für die nächste Live-Show nur sehr langsam voran. Wir hoffen, dass wir in der kommenden Woche, spätestens in 14 Tagen, zu den Gästen und der Show einen kleinen Ankündigungstext anbieten können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir leider noch nichts Konkretes, auch keine Künstlerliste und können daher nicht sagen, wer genau auftreten und ob Helene Fischer dabei sein wird." Nach einem eindeutigen "Nein" klingt das jedenfalls nicht! Ob Helene und Florian ihren Fans am 25 Juli wohl gemeinsam wieder einheizen werden? Wir können gespannt sein...