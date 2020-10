Florian Silbereisen & Michelle: Ihr Glück ist perfekt!

In den letzten Oktoberwochen kommen die Fans von Florian Silbereisen noch ordentlich auf ihre Kosten! So ist der Sänger nicht nur am 16. Oktober dabei zu sehen, wie er die große "Schlagerchance" moderiert, auch am 24. Oktober tritt der Schlager-Star erneut im TV auf und zelebriert die "ARD"-Gala "Silbereisen gratuliert - Das große Schlagerjubiläum". Wow! Was für Hammer-News! Über einen Gast wird sich Florian dabei allerdings ganz besonders freuen: Sängerin Michelle!