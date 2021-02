Florian Silbereisen & Michelle: Jetzt kommt die Wahrheit über ihre Liebe ans Licht

Wie Michelle nun berichtet, ist sie gerade absolut glücklich damit, dass sie keinen Mann an ihrer Seite hat. So erklärt sie gegenüber "RTL" über ihr Single-Leben: "Das kann auch ruhig so bleiben! Ich bin sehr in mich gekehrt, ich bin sehr ruhig, ich bin sehr bei mir und habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass mir irgendwas in meinem Leben fehlt." Wow! Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Michelle ist mit ihrem aktuellen Beziehungs-Status absolut zufrieden! Somit kann aber auch von einer Liaison zwischen der schönen Sängerin und Florian nicht mehr die Rede sein. Wie es in den Liebesleben der beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...