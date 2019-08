Ein kleiner Rückblick, denn seit einem knappen Jahr ist viel los bei dem Schlager-Star: Ende 2018 trennte sich (38) von Langzeit-Partnerin und sie war – zack – (34) liiert. Doch die Fans sahen bei mehreren Auftritten: Zwischen ihr und Flori ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sie können und wollen nicht ohneeinander! Er ist da, wenn Helene ihn braucht. Alles sah nach Liebes-Comeback aus. Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben...

Florian Silbereisen ist als Junggeselle heiß begehrt. So verbrachte der Showmaster zum Beispiel viele Abende mit Kollegin Michelle (47), sang und flirtete mit der attraktiven Blondine, die ebenfalls Single ist. Sie kennen sich schon ewig. Könnte etwa mehr daraus werden? Es sieht ganz so aus. Denn für viele unerwartet spricht sie plötzlich über ihre Beziehung zu Florian und macht keinen Hehl daraus, wie nahe sie sich stehen! „Er ist einer meiner besten Freunde, wir harmonieren gut“, verrät sie im Gespräch mit „derwesten.de“. Es ist offensichtlich: Die beiden stehen sich noch immer nahe!

Wird bei Florian und Michelle aus Freundschaft Liebe?

Es ist bekannt: Helene und Florian waren auch erst „nur“ Freunde. Dann wurde daraus Liebe. „Es hat uns wie ein Blitz erwischt. Wir haben es zunächst beide nicht geglaubt.“, sagte Florian mal über ihre wachsenden Gefühle. Sprich: Auch bei funkt es manchmal wie in dem Hit „1000 Mal berührt…“.

Florian Silbereisen & Michelle: Sie macht es offiziell!

In hat Helene Fischer schon immer eine Konkurrentin gehabt. Doch jetzt könnten sich die beiden auch in der Liebe in die Quere kommen. Es bleibt also spannend…

Was wirklich zwischen Florian Silbereisen und Michelle läuft, erfahrt ihr im Video: