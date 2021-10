Florian Silbereisen & Michelle: Jetzt macht sie es offiziell!

"Das war's.. noch nicht' ist mein Motto nach 30 Jahren und für all' das, was noch kommt. Freut Euch mit mir auf ein aufregendes 2022. Ein neues Album mit Songs aus meiner Karriere im Sound von morgen und neuen Hits. Eine Tournee, auf der ich euch alle wiedersehen möchte und vieles mehr. Kommt mit! Wir sehen uns schon am Samstag beim 'Schlagerbooom' mit einem Vorgeschmack", offenbart Michelle nun in einer Reihe von neuen "Instagram"-Postings und lässt dabei ihren Gefühlen freuen Lauf! Wow! Das so eine Hammer-Nachricht von ihren treuen Anhänger nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So kommentieren sie fleißig: "Fantastisch! Freue mich sehr" sowie "Da freue ich mich schon drauf".

Und auch Florian Silbereisen wird sich über Michelles Besuch in seiner Show tierisch freuen! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die beiden auf der Bühne ein absolutes Dream-Team sind...