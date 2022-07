Florian Silbereisen & Michelle: Jetzt zerstört Helene Fischer ihr junges Gefühlsglück

Am 23. Juli empfing der 40-Jährige in seiner Show "Das große Schlagercomeback 2022" seine Ex-Freundin Helene in Leipzig. Es war ihr erster Fernsehauftritt als Mama. Doch noch spannender als der Auftritt an sich dürfte für viele Zuschauer die Frage gewesen sein, wie ihr großes Wiedersehen verlaufen wird.

Auch interessant