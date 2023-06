Florian Silbereisen & Sara Hentschel: Ihre große Liebeslüge ist aufgeflogen!

Erinnern wir uns mal an seine weiblichen Ablenkungsmanöver. Was hat Florian uns alles vorgemacht! Erst vor ein paar Tagen heizte Sängerin Beatrice Egli die Gerüchte mal wieder so richtig an. Und er machte mit. Die zwei singen sogar ein Duett zusammen: "Das wissen nur wir" – damit befeuern sie die nie verstummenden Spekulationen um eine Affäre richtig. Dazu zeigten sie ein bisschen Gekuschel hier, ein paar Küsschen da – doch es war am Ende nichts als heiße Luft.

Spaß hatte der Moderator offensichtlich auch mit Sängerin Michelle. Sie soll ihn nicht nur nach der Trennung seiner großen Liebe Helene Fischer getröstet haben. In einer handgeschriebenen Karte offenbarte der Entertainer seine tiefen Gefühle für die Rivalin seiner Ex. Er nennt sie "mein Engel", spricht davon, dass er "keine Sekunde missen möchte, die wir verbracht haben". Er malte sogar noch ein Kunstwerk, das ihn und sie mit ihren Kindern und Hund beim Familienpicknick zeigt. Sie haben – keine Frage – offensichtlich eine tiefe emotionale Verbindung. Aber eine Liebe mit Zukunft? War auch das nicht.