Florian Silbereisen & Sara Hentschel: Juhu, ein Blitz-Baby!

Was Sara so besonders macht, ist ihre Unabhängigkeit. Während Florian für seine Fernsehprojekte unterwegs ist, kümmert sie sich um alles Notwendige. Sie ist sein Fels in der Brandung und unterstützt ihn bedingungslos. Ob es um den Einkauf geht, das Mähen des Rasens oder den Besuch im Baumarkt für neue Pflanzen - sie ist immer zur Stelle. Es wird gemunkelt, dass sie sogar schon zusammenleben.

Es ist offensichtlich, dass Sara nach Helene, Florians früherer großer Liebe, eine ganz besondere Rolle in seinem Leben spielt. Es würde niemanden überraschen, wenn eine Hochzeit in naher Zukunft stattfinden würde. Und wer weiß, vielleicht wird es nicht nur ein Baby geben, sondern gleich zwei, oder sogar fünf. Florian ist bereit, sein Glück zu teilen und eine wunderbare Familie mit Sara aufzubauen.