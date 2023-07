Florian Silbereisen & Sara Hentschel: Romantische Traumhochzeit! Jetzt geht alles ganz schnell

"Bei ihnen wurde aus Freundschaft Liebe. Sara ist kein Püppchen, das seinen berühmten Freund anhimmelt. Sie ist sympathisch, bodenständig", verrät ein Vertrauter. Und bodenständig soll auch die Hochzeit der beiden werden. Aber auch romantisch! Wir haben uns umgesehen an dem Ort, wo die beiden sich ihr Ja-Wort geben könnten. In der Basilika St. Michael am Mondsee. Sie ist perfekt für Trauungen. Schließlich wurde in der Pfarrkirche die Hochzeitsszene des Films "Sound of Music" über die Trapp-Familie gedreht. Und der Juwelier im Ort wäre auch vorbereitet: "Es würde uns freuen, wenn die beiden sich bei uns Ringe aussuchen", erzählt uns der Besitzer der Juwelierstiege.

Und: Am Mondsee wäre das möglich, was Florian wichtiger ist als eine hübsche Kirche und Romantik: Privatsphäre! "Wenn ich mal heirate, dann kriegt es keiner mit", betont er. Eine kleine, private, unvergessliche Zeremonie ist die Erfüllung seines Traums!