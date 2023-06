Florian Silbereisen & Sara Hentschel: Sie zeigen ihr romantisches Liebesnest!

"Ich darf da leben, wo andere Urlaub machen", schwärmt Florian vor der Kamera. Schön hat er es in seiner modern eingerichteten Villa. Der phänomenale Ausblick auf die Kulisse der Salzkammergut-Berge durch die große Glasfront ist die Krönung. Einfach herrlich! Seit 2019 lebt der erfolgreiche Musiker in der 4000-Seelen-Gemeinde Tiefgraben in Österreich.

Seit kurzem ist bekannt, dass Florian wieder verliebt ist. Doch Sara Hentschel ist nicht die einzige Besucherin in seinem Haus! "Die Katze vom Bauern kommt immer, wenn es regnet", erzählt er lachend. "Die wird sehr bei mir verwöhnt." Wie niedlich! Ein echtes Kuschelnest eben! Und zugleich ein idealer Ort, abseits des großen Show-Rummels, die Seele baumeln zu lassen. "Ich genieße die Zeit am See. Ich gehe sporteln, wandern, bergsteigen und werde das ein oder andere Mal ins kühle Nass springen", plauderte er aus. Klingt fantastisch!

Eines steht fest: Florians Erholungsoase, umgeben von einem prächtigen Bergpanorama, der herrlichen Natur, bietet auch ganz viel Platz für seine neue Liebe...