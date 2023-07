Florian Silbereisen & Sara Hentschel: Süße Nachrichten! Jetzt sollen es alle wissen

Wie wunderbar es ihm geht, das sieht man dem 41-Jährigen an. Ihm ist es ernst mit seiner Sara. Kennengelernt haben sich die beiden bereits vor einigen Jahren. Damals arbeitete sie noch in einem Hotel in der Nähe. Seit etwa eineinhalb Jahren wurde ihre Beziehung intensiver. Aber keiner sollte etwas davon mitbekommen. Im Gegenteil, Florian flirtete vor Millionen Zuschauern mit den Sängerinnen Michelle und Beatrice Egli. Scheinbar ein Ablenkungsmanöver! Genau wie der Flirt mit Helene Fischer. Immer wieder sah es danach aus, als wenn das einstige Traumpaar wieder zusammenfinden würde. Doch wie jetzt rauskam, hatte Helene bereits im Dezember 2021 ihren Mann Thomas Seitel geheiratet. Kurze Zeit später soll Sara in Florians Traumvilla am See eingezogen sein.