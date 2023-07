Florian Silbereisen & Sara Hentschel: Wegen Helene! Darum hängen dunkle Wolken über ihrem Liebeshimmel

Nanu, wer ist das denn? Fans waren überrascht, als kürzlich Fotos auftauchten, die Florian mit seiner Freundin Sara zeigen. Die beiden waren ganz romantisch mit dem Boot auf einem See im Salzburger Land unterwegs. Bis dahin galt der Entertainer, zumindest offiziell, als Single. Dabei soll er seit etwa eineinhalb Jahren mit der Hotelangestellten zusammen sein. Und seit über einem Jahr mit ihr zusammen in seinem Traumhaus wohnen. Doch sich offiziell mit ihr zeigen, das wollte der Showmaster offenbar noch nicht.

Auf Terminen und Veranstaltungen tauchte Florian lieber solo auf. Auch als er vor einigen Tagen auf die Liebesgerüchte angesprochen wurde, sagte er nur: "Ich lasse alle gerne spekulieren. Aber mir geht es gut, mir geht es wunderbar, danke." Der Grund dieser Zurückhaltung ist ein trauriger: Es ist Angst. Die Angst, was passiert, wenn er Sara als seine Lebensgefährtin vorstellt. Die Angst, dass ihre Liebe von Neidern und dem Rummel zerstört wird. Florian sah bislang nur einen Ausweg, das zu verhindern: Er muss seine Sara verstecken, das Liebes-Geheimnis bewahren.

Denn eine Frau an seiner Seite hat es nicht leicht, das weiß der 41-Jährige genau. Das hat er aus der Beziehung mit Helene Fischer gelernt. Es tut einer Liebe nicht gut, wenn sie öffentlich zelebriert wird. Alle erlauben sich dann ein Urteil darüber, all die Aufmerksamkeit liegt nur darauf. Davor will Florian Sara bewahren. Dazu kommt bei ihr noch, dass sie als Nachfolgerin von Helene einen schweren Stand haben könnte. Viele Fans wünschen sich auch weiterhin ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaars.

Und auch privat ist Florians Berühmtheit für die Beziehung manchmal eine Last. So heißt es, dass die beiden auf der Hochzeit einer ehemaligen Schulkameradin von Sara eingeladen waren. Florian habe sie dann aber doch nicht begleitet, weil er fürchtete, die Aufmerksamkeit vom Brautpaar abzulenken. Traurig!

Deshalb ist es so wichtig, dass die beiden sich private Räume erhalten. "Ich gehe gern wandern, gehe gern in die Berge. Und im See ein bisschen schwimmen", erzählte er. So sehr Florian Silbereisen seine Popularität genießt und seine Fans liebt – hier ist er darauf bedacht, dass die beiden keinem Fotografen vor die Linse laufen. Am wohlsten fühlt er sich mit ihr wohl zu Hause. "Ich liege gerne mal daheim faul auf dem Sofa und lese ein schönes Buch. Das ist Urlaub, einfach mal auch nichts tun", sagt er.

Ob Florian auch weiterhin seine Gefühle zu Sara verstecken wird? Es wäre schade, denn auch er will doch einfach nur glücklich sein und dieses Glück teilen. Dafür braucht er wohl noch etwas Mut.