Florian Silbereisen und Sarah Lombardi: Baby-Überraschung!

Was war es für eine Hammer-Nachricht, als verkündete, dass er der neue Traumschiff-Kapitän wird. Gespannt fiebern seine Fans jetzt der ersten Folge entgegen, die Weihnachten ausgestrahlt wird. Und die Crew hat eine ganz besonders süße Überraschung für sie im Gepäck…

Denn mit an Bord ist Sarah Lombardi! „Freue mich so und fühle mich richtig geehrt“, verkündete diese selbst die frohe Botschaft. Doch das ist noch nicht alles: Wie "Das Neue Blatt" exklusiv aus dem Umfeld erfuhr, wird die hübsche Brünette die Neue an Florians Seite – spielt seine schwangere Lebenspartnerin.

Sarah Lombardi: Schwanger auf dem Traumschiff

Was für eine Sensation! Für die Fans wird es also gleich eine doppelte Premiere geben: Sie sehen „ihren“ Flori als Kapitän und als werdenden Papa. Na, das ging jetzt aber schnell! Schließlich warten wir seit Jahren vergeblich darauf, dass er endlich Vater wird. Jetzt erfüllt sich der große Traum, wenn auch erst einmal nur auf den -Bildschirmen…

Dass Sarah Lombardi ein Babybauch besonders gut steht, wissen wir jetzt schon: Söhnchen Alessio (aus der geschiedenen Ehe mit Musiker , 27) feiert bald vierten Geburtstag. Für die Sängerin stand schon damals fest: „Ich wollte immer sehr früh Mama sein.“

Sarah Lombardi & Florian Silbereisen: Zuckersüße Enthüllung!

Alessio, ihr kleiner Schatz, erfülle ihr Mama-Herz mit Stolz, zeige ihr, was im Leben wirklich zählt, verriet uns Sarah kürzlich im Interview. „Ich möchte noch so viel sehen von dieser Welt, und ich möchte Alessio noch einiges zeigen.“ So nahm sie ihren Kleinen auch auf die „MS Amadea“ zum Traumschiff-Dreh mit. Ob wir sie dort öfter in ihrer süßen Rolle sehen werden?

Bei Florian Silbereisen und Sarah Lombardi stimmt die Chemie

Zumindest auf der Bühne wünscht sich Sarah Lombardi weitere Begegnungen mit Flori: Gerade schwärmte die Musikerin, die neuerdings auch Schlager singt („Weekend“), in der Zeitung „Express“ über den Showmaster: „Ich war jetzt zweimal bei Florian Silbereisen. Ich möchte wieder zu ihm. Ich möchte so gern wieder mehr Musik machen, aber die Zeit ist zu knapp. Ich möchte mir jetzt Zeit für ein ganzes Album nehmen.“

Klingt doch toll! Vielleicht wird aus den beiden ja DAS neue (Schlager-)Traumpaar? Auf ihre Traumschiff-Folge (und Liebe) sind wir jedenfalls schon jetzt mehr als gespannt. Baby ahoi!