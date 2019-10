Florian Silbereisen und Sarah Lombardi: Das erste Liebes-Interview!

ER strahlt über das ganze Gesicht, während er von ihr schwärmt: „Tolle Frau!“. SIE bekommt leuchtende Augen, als sie im Interview mit "Das Neue Blatt" zugibt: „Er ist ein so liebenswerter Mensch!“ Florian Silberereisen und Sängerin (27) mögen sich offenbar sehr, sehr gerne. Kennengelernt haben die beiden sich vor rund acht Monaten. Er war damals gerade frisch von (35) getrennt. Und Sarah war Gast in seiner Schlagershow „Alle singen Kaiser“. „Er sagte gleich, dass er sie nun häufiger in seinen Sendungen dabei haben möchte“, verrät ein Vertrauter.

Und sie kamen tatsächlich schon bald wieder zusammen: Einen Monat später, im April, folgte Sarah ihm auf das -„Traumschiff“. Überraschend: Bisher kannte man die Sängerin nicht als Schauspielerin. „Es war meine erste Erfahrung in diesem Bereich, und direkt beim ,Traumschiff‘ dabei sein zu dürfen, war schon toll“, erzählt sie. Hat sie Flori die Rolle zu verdanken? Schließlich ist er der neue -Kapitän und hat einen Einfluss darauf, mit wem er vor der Kamera steht. Und sie soll ja auch noch seine seine schwangere Freundin spielen. Interessant!

Sarah Lombardi spricht Klartext

Während die beiden durch Amerika schipperten, lernten sie sich noch besser kennen. Im Interview erzählt Sarah Lombardi über die gemeinsame Zeit: „Er ist wirklich ein sehr lieber Mensch. Die Dreharbeiten waren richtig cool. Es hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht. Es war meine erste Kreuzfahrt.“

Auch ihr Söhnchen Alessio (4) war mit an Bord. Der Kleine stammt aus der gescheiterten Ehe mit „ “-Sänger (27). Für Florian kein Problem. Im Gegenteil, als Scheidungskind weiß er, wie sich das anfühlt. Mit Alessio soll er sehr liebevoll umgehen.

Sarah Lombardi: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Die ganze Geschichte erinnert an den Beginn der Liebe von Florian und Helene Fischer. Auch sie lernten sich vor 14 Jahren in seiner Sendung kennen, haben ihre Beziehung erstmal für sich behalten. Wenn man sie gemeinsam sah, hieß es oft nur: Die beiden verstehen sich beruflich sehr gut. Auch Sarah möchte weiterhin in Florians Sendungen auftreten. „Das macht mir viel Spaß. Ich habe mich, was die Musik angeht, zwar noch nicht zu hundert Prozent gefunden. Auf Deutsch zu singen, gefällt mir aber schon sehr gut. Es ist ein bisschen Popschlager.“ Die Sängerin beschreibt die Schlagerwelt als „große Familie“. In Floris TV-Format „25 Jahre Feste-Shows – Das große Wiedersehen“ am 26. Oktober (20.15 Uhr, MDR/NDR) wird sie vorraussichtlich nicht dabei sein. Doch lange wird es sicherlich nicht dauern, bis man das neue Traumpaar wieder zusammen sieht…

