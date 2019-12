Florian Silbereisen und Sarah Lombardi: JA, ihre Leidenschaft hat gesiegt!

Dieses Knistern zwischen den beiden, diese innige Harmonie: Bei (38) und (27) kann jeder ihre ganz besondere Verbindung spüren. Und jetzt sind sie endlich am Ziel ihrer Träume – was für ein Triumph der Leidenschaft! Denn ihr Glück ist vorbestimmt – und sie hat sich von ihrem Freund getrennt!

Unter der karibischen Sonne können Florian und Sarah nun genießen, wofür sie so lange und gegen viele Widerstände gekämpft haben. Dass sie das auch noch vor Millionen -Zuschauern tun können, muss sie unermesslich stolz machen. Flori zum Beispiel beweist endlich, dass er wirklich das Zeug zum „Traumschiff“-Kapitän hat.

Florian Silbereisen und Sarah Lombardi am Ziel ihrer Träume

In seiner ersten Folge muss er sich zwar einen harten Revierkampf mit Übergangs-Kapitän Daniel Morgenroth (55) liefern. Doch am Ende steht er als Sieger da. „Diese Rolle ist für mich eine Herzensangelegenheit. Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft“, hatte Florian Silbereisen ja vorab angekündigt. Sogar die oberkritische Lästerzunge Harald Schmidt (62) ist voll auf seiner Seite: „Ich gehe davon aus, dass wir … zwei Million Zuschauer mehr haben als mit dem alten Kapitän Sascha Hehn (65).“

Florian Silbereisen und Sarah Lombardi: Liebes-Sensation auf dem Traumschiff?

Und auch Sarah Lombardi triumphiert an Florians Seite in ihrer ersten Schauspiel-Rolle. Das haben sich die TV-Macher fein ausgedacht. Programmiertes Glück, sozusagen. Sarahs Traum als Kabinenstewardess Tanja Lohmeier ist es ja, als Sängerin groß rauszukommen. So viel sei hier verraten: Am Ende schafft sie es! „Ich hätte nie gedacht, dass ich das alles mal erreichen würde. Und ich glaube, das Kämpfen die ganzen Jahre, das hat sich letztendlich ausgezahlt“, sagt Sarah stolz. Und was viel schöner ist: Flori und Sarah sind durch die gemeinsame Zeit auf dem Schiff noch näher zusammengerückt. Er ist wirklich ein sehr lieber Mensch“, so Sarah, die gerade mit Freund Roberto Schluss machte. Und Flori gibt das Kompliment zurück: „Tolle Frau!“ Da haben sich zwei gesucht und gefunden. Und Deutschland hat ein neues Traumpaar!

Im Video erfahrt ihr mehr über Florian Silbereisens heißen Flirt auf dem Traumschiff: