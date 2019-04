Reddit this

Sehen wir hier DAS neue Traumpaar? Gerade schipperten (26) und (37) auf dem -Traumschiff „Amadea“ durch Amerika. Beide spielen in der -Reihe mit und scheinen sich auch abseits der Dreharbeiten verdammt gut zu verstehen…

„Es wird auf jeden Fall spannend und richtig cool“, schwärmte Sarah jüngst von ihrem Traumschiff-Trip. Die 26-Jährige hat eine Gastrolle neben dem neuen TV-Kapitän Florian ergattert. Ein Karrieresprung, den sie ihm zu verdanken haben könnte.

Sarah Lombardi und Florian Silbereisen: Was läuft da?

Denn Sarah Lombardi und Florian Silbereisen trafen sich bereits vor wenigen Wochen in seiner Schlagershow „Alle singen Kaiser“, wo sie den Song „Wohin gehst du“ von Roland Kaiser coverte. „Tolle Frau!“, schwärmte er ganz begeistert von ihr. Nach "Closer"-Informationen will er die Sängerin künftig häufiger in seine Musikshows holen.

„Sie ist genau sein Typ“, verrät auch eine Vertraute des Entertainers "Closer". „Sie ist klein, zierlich, sehr hübsch.“ Oha, könnte da etwa das neue Traumpaar der Musikwelt auf uns zukommen?

Offiziell ist Sarah allerdings noch mit ihrem Freund Roberto (30) zusammen. Doch der scheint bei den Dreharbeiten nicht dabei gewesen zu sein. Fatal: Bei 28 Grad und einer sternenklaren Nacht gehen die Schauspieler des ZDF-Traumschiffs gerne mal zusammen an die Poolbar, nehmen ein paar Drinks … Da kann man sich schon mal näherkommen! Wie nahe sich Sarah und Florian kommen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Söhnchen Alessio hat Florian auf jeden Fall schon kennengelernt: Der Kleine war zusammen mit Mama an Bord.