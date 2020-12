Florian Silbereisen & Victoria Swarovski: Jaa, sie sind das neue Traumpaar!

Laut "Closer" hält sich das Management von Victoria in Bezug auf berufliche Pläne zwar bedeckt. Doch Florian hätte bestimmt nichts dagegen, die hübsche Kristallerbin an Bord zu begrüßen. Klar, Vicky ist verheiratet, aber unter der funkelnden Südseesonne im zauberhaften Ferienparadies könnte man diese Tatsache ja mal für einen kleinen Flirt vergessen.

Dass Florian für so was gern zu haben ist, gibt er selbst offen zu: "Flirten ist doch was Schönes. Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen", verkündete er vor einiger Zeit. So viel steht wohl fest: Sollte Victoria tatsächlich demnächst an der Seite von Kapitän Parger zu sehen sein, dürfte es zwischen den beiden zumindest vor der Kamera mächtig prickeln. Und allein das wäre für Flori schon die perfekte Gelegenheit, seiner notorisch ohne ihn glücklichen Ex eins auszuwischen! Denn Helene ließ ihren Verflossenen zuletzt ziemlich dumm dastehen. Wir erinnern uns: Während er seine einstige große Liebe anlässlich ihres 15-jährigen Bühnenjubiläums mit einer eigens inszenierten "Silbereisen gratuliert"-Show feierte und teilweise unter Tränen in sentimentalen und romantischen Erinnerungen schwelgte, würdigte Helene seine Bemühungen weder mit einem kurzen Gast-Auftritt noch mit irgendeiner emotionalen (oder sonstigen) Reaktion. Nicht mal in den sozialen Medien bedankte sie sich, ließ ihren Ex stattdessen eiskalt auflaufen. Fühlt sich Florian durch das bedeutungsvolle Schweigen seiner augenscheinlich noch immer schmerzlich vermissten Ex etwa so gekränkt, dass er auf Liebes-Rache sinnt? Da käme ihm Victoria natürlich doppelt recht: als populärer Co-Star – und als attraktives Signal an Helene: Schau doch mal, ich kann auch anders! Jetzt denke ich mal an mich!