Florian Silbereisen: Unerwartete Liebes-Überraschung!

Sechs Monate ist seine Trennung von Helene Fischer (34) nun schon her – und nach außen zeigt sich (37) tapfer als fröhlicher Lebemann. Auf der Bühne flirtet, tanzt und lacht er mit weiblichen Kollegen. Ist er auch schon bereit für etwas Neues?

Er ist im Moment sicher einer der begehrtesten Junggesellen Deutschlands – doch solche Titel interessieren Florian Silbereisen gerade gar nicht. Auch wenn sich der Entertainer auf der Bühne zu einem Flirt hinreißen lässt – sobald die Scheinwerfer aus sind, sieht es ganz anders aus! Eine Vertraute zu "Closer": „Florian will in nächster Zeit keine neue Freundin. Das ist so weit weg von ihm. Helene hat ihm wirklich das Herz gebrochen.“ Kein Wunder, nach zehn Jahren Beziehung einfach durch einen anderen Mann ersetzt zu werden, würde sicher jeden verletzen…

Florian Silbereisen genießt das Single-Leben

In Berlin machte der 37-Jährige gerade in der Mercedes-Benz Arena mit seiner „Schlagerfest“-Tour halt, coverte dort den gefühlvollen Song „Ala bin“ der österreichischen Band Seiler und Speer. Es war ein emotionaler Auftritt, der bei einigen Besuchern für feuchte Augen sorgte: Florian sitzt in T-Shirt und Jeans auf einem Hocker, zupfte die Saiten seiner Gitarre und singt: „Waun i dann ala bin, ruaf i di wieder aun, wei waun i daun ala bin, wird ma klor, es wird nimmer wie’s wor“ („Wenn ich dann allein bin, ruf ich dich an, weil wenn ich dann allein bin, wird mir klar, es wird nie mehr, wie es war“).

Wollte der Sänger mit diesen Zeilen seinen Fans sagen, wie er sich gerade fühlt? Schon nach der Trennung betonte er in einem Interview: „Es war keine einfache Zeit, da eine Trennung immer schmerzhaft und emotional ist.“ Wie es scheint, ist diese harte Zeit auch noch nicht vorbei…