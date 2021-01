Florian Silbereisen: Unerwartetes "Traumschiff"-Aus!

Wie nun die Managerin von Sina erklärt, wird die "Amadea" an Ostern ohne die 30-Jährige ablegen. Anette Sack erklärt gegenüber "t-online.de": "Sina Tkotsch war in 2020 sehr gerne in zwei Filmen dabei und hatte großen Spaß an der Arbeit. Eine Verabredung darüber hinaus hat es nie gegeben." Oh je! Wie schade! Wer wohl an Ostern Florian mit ärztlichem Rat zur Seite stehen wird? Wir können definitiv gespannt sein...