Florian Silbereisen: Valentins-Date mit diesem Promi-Mann!

Wie schön! Obwohl es seit der Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer still im Liebes-Leben des Sängers geworden ist, muss er den Valentinstag in diesem Jahr nicht alleine verbringen...

Seit der Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen geht der Flori solo durchs Leben. Für viele Fans absolut unverständlich! Schließlich ist der Sänger ein absoluter Traummann. Doch nun die schöne Überraschung! Am "Tag der Liebe" hat Florian jetzt etwas ganz Besonderes vor...

Helene Fischer: Jetzt reicht's! Ihr platzt der Kragen

Florian hat ein besonderes Valentins-Date

Obwohl Florian nach wie vor nicht die Frau fürs Leben gefunden hat, muss er am Valentinstag nicht den Kopf in den Sand stecken. So verrät nämlich nun Schlager-Star , dass er heute ein ganz besonders "Date" mit Florian hat. Giovanni verkündet via " ": "Heute Valentinstag mal anders. Date mit Florian um 19:30 Uhr in Frankfurt beim Schlagerfest XXL! Janaina kommt aber auch dazu heute und schaut sich die Show an." Wie schön! Flori steht also am "Amore-Tag" mit seinen Schlager-Freunden auf der großen Show-Bühne und ist im Zeichen der Liebe unterwegs. Das so eine Nachricht von seinen treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Die Fans und Florian und Giovanni sind begeistert

"Schönen Valentinstag! Ich sehe dich in genau zwei Tagen! Die Nervosität steigt extrem. Ich bin so tierisch aufgeregt und kann es kaum abwarten. ti amo", "Wir freuen uns mega auf die Show heute Abend" sowie "Bis später... Wir kommen auch! Party machen am Valentinstag! Freu mich schon", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Florian finden lassen. Ob der Schlagerstar in diesem Jahr wohl dennoch die große Liebe finden wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Huch, so kennen wir Flori ja gar nicht!