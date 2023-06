Florian Silbereisen: Verbaler Angriff! Jetzt kommt es richtig dicke

Seit Dezember 2019 schippert Florian Silbereisen mit dem "Traumschiff" über die Fernsehbildschirme. Eine echte Traumrolle, die er laut Sigmar Solbach gar nicht verdient hat. Denn der "Dr. Stefan Frank"-Darsteller erklärt laut "tz": "Jeder sollte bei seinen Leisten bleiben. Und Silbereisen ist vielleicht ein guter Entertainer und guter Mensch. Aber er ist kein Schauspieler."

Es sein nämlich nicht sein großes Schauspieltalent, das ihm die Rolle beschert hat. "Das ist mal wieder so ein typisches Nach-der-Quote-schielen. Man verspricht sich davon, dass diejenigen, die seine Schlagersendungen gucken, ihn auch als 'Traumschiff'-Kapitän sehen wollen. Silbereisen ist ein Quotenkind, auch beim 'Traumschiff'. Das finde ich nicht gut. So was hätte das öffentlich-rechtliche Fernsehen gar nicht nötig", so Sigmar Solbach. Autsch, solche Aussagen hört man nicht gerne...